بليغريني ينجو بأعجوبة من ركلة لاعبه البرازيلي

نجا التشيلي #مانويل_بليغريني، المدير الفني لنادي هيبي تشينا فورشن الصيني لكرة القدم من ركلة لأحد لاعبي فريقه، خلال مواجهة نادي بيجين جوان لحساب الدوري المحلي.

وبعد تسجيل اللاعب البرازيلي أوليسيو لأحد أهداف فريق هيبي تشينا فورشن، اتجه نحو بليغريني للاحتفال، موجها قدمه نحو وجه المدرب التشيلي المخضرم، لكن الأخير نجح في تفادي الضربة بأعجوبة.

وفاز نادي هيبي تشينا فورشن على بيجين جوان بنتيجة 4-1 ليصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث سجل أوليسيو هدفين، الأول برأسية جميلة، والثاني بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويشرف مانويل بليغريني على تدريب نادي هيبي تشينا فورشن منذ بداية الموسم الجاري، بعد إقالته من الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، نهاية الموسم الماضي، وخلافته بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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