تركيا : القبض على عاملة في ” ماكدونالدز ” سكبت ماء ساخناً على طفل سوري ! ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية، الأربعاء، القبض على عاملة في مطعم قامت بسكب ماء ساخن على طفل سوري، في إسطنبول،

وأظهر مقطع مصور قيام موظفة أحد مطاعم الوجبات السريعة (ماكدونالدز)، في منطقة “نيشانتاشي”، بالتوجه إلى باب المطعم وسكب الماء الساخن على الطفل.

ونقل موقع “خبر ترك” التركي، عن العاملة قولها، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، أن “الطفل (6 سنوات) الذي دخل المطعم سبَّب الإزعاج لزبائنه”.

وبينما كان الطفل يصرخ من شدة الألم عادت هي لتمارس عملها كأن شيئاً لم يكن كما تظهر كاميرات المراقبة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الزبائن لم يلتزموا الصمت، فقاموا بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادثة.

وقامت الشرطة بنقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج بعد الحروق الذي أصابت ظهره وكتفه، وألقت القبض على العاملة بعد الاستماع لشهادة زبائن وشهود عيان.

ونقل عن والدة الطفل قولها، إن ابنها لم يكن يتسول بل ذهب لشراء الماء من المطعم، بعد أن أعطته النقود.

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