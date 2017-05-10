تركيا : ضبط صاروخ روسي مضاد للطائرات بمغارة للـ ” بي كا كا “

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، ضبط صاروخ مضاد للطائرات من طراز (SA-16) روسي المنشأ، في مغارة يستخدمها عناصر منظمة “بي كا كا الإرهابية” بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن القوات التركية أطلقت، أمس الأول، عملية عسكرية ضد مسلحي المنظمة في منطقة “باستلار- دارلار” التابعة لشرناق.

وأوضح البيان أن القوات حددت مغارة عمقها 500 متر يستخدمها الإرهابيون في المنطقة المذكورة، وضبطت فيها صاروخا مضادا للطائرات من طراز(SA-16) روسي المنشأ، يُحمل على الكتف لاستهداف المروحيات والطائرات. (ANADOLU)

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