تعرف على مزايا جديدة أضافتها ” سناب شات “

أضافت شركة سناب عدد من المزايا إلى خدمة التراسل المصور خاصتها، #سناب_شات، وذلك في مسعى محموم منها لتلافي الخسائر التي نجمت عن تقليد فيس بوك لأبرز مزاياها في جميع تطبيقاتها تقريباً.

وقالت سناب، التي تستعد خلال الأسبوع الحالي للإعلان عن نتائجها المالية لأول مرة بعد أن أصبحت شركة عامة في وقت سابق من العام الحالي، إن الإضافات الجديدة تأتي لتغيير الطريقة “التي تصنع وترسل فيها السنابات”.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها أن الإضافات الجديدة تتضمن “ممحاة سحرية” – تظهر أسفل أداة المقص، إضافة إلى إعدادات جديدة تتيح للمستخدم جعل الأصدقاء يشاهدون صوره بدون حد أقصى من الوقت.

وأوضحت سناب أن ميزة “بلا حد” no limit تجعل من الممكن للأصدقاء مشاهدة السنابات بالقدر الذي يرغبون، ولكن بعد أن يغلقوا السنابة فإنها سوف تُحذف كالمعتاد وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأضافت سناب أيضاً أداة للتكرار Loop للفيديوهات، بحيث يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان الفيديو سوف يشتغل لمرة واحدة أو لعدد غير محدود، وذلك حتى يقوم المستخدم بالنقر على للانتقال إلى السنابة التالية.

يُشار إلى أن الإضافات الجديدة سوف تتوفر لتطبيق سناب شات على نظامي أندرويد وآي أو إس.

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