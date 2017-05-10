تفاصيل الرسوم الجديدة للمعاملات القنصلية و استخراج جوازات السفر من قنصلية بشار الأسد في اسطنبول

تفاصيل الرسوم الجديدة للمعاملات القنصلية و استخراج جوازات السفر من قنصلية بشار الأسد في اسطنبول كما وردت في موقع القنصلية :

الرسوم على المعاملات القنصلية اعتبارا من 2017/5/1

100 $ / مائة دولار /

الوكالة العامة – الوكالة الخاصة – عزل الوكالة العامة – عزل الوكالة الخاصة الشهادة المعطاه لغرض تجاري و التي تتضمن مبلغاً – غرامة تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (مرور سنة) – محضر نقل أثاث مفروشات سيارة ..

50 $ /خمسون دولار /

المصادقة على الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة لدى البعثة أو خارجها – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر – سند إقامة – وثيقة اثبات إقامة – الشهادة المعطاه لغرض تجاري و لا تتضمن مبلغاً – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية و قــــبل مرور سنة – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية

25 $ / خمس و عشرون دولار أمريكي /

التسجيل القنصلي + التصديق القنصلي + التصاريح + الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ) + إلى من يهمه الامر + محضر نقل جثمان + مالم يرد ذكره آنفاً من وثائق و ليست ذات طابع تجاري

الو ثائق المطلوبة لمنح جواز سفرجديد أو وثيقة سفر جديدة للمواطنين السوريين أو من في حكمهم جواز السفر الأصلي هوية صاحب العلاقة دفتر خدمة العلم 6 صور شخصية ( خلفية بيضاء قياس 4×4 غير لامعة / مت ) طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة شخصياً لكل من تجاوز سنّ الثامنة عشرة. الرسم القنصلي 325 دولار أمريكي ( 300 للجواز ضمن نظام الدور +25 للتسجيل القنصلي ) الرسم القنصلي 825 دولار أمريكي ( 800 للجواز بشكل فوري ومستعجل+25 للتسجيل القنصلي ) غرامة فقدان أو تلف جواز السفر 50 دولار أمريكي الوثائق المطلوبة لإجراء الوكالة الخاصة أو العامة: جواز سفر الموكل وهويته أو صورة الهوية وحضور الموكل شخصياً صورة هوية الوكيل 2 صور شخصية الرسم القنصلي ( 125 دولار أمريكي ) 100 دولار أمريكي للوكالة + 25 دولار أمريكي للتسجيل قنصلي الوثائق المطلوبة للحصول على تذكرة عودة أو مرور لمن فقد جواز سفره : ضبط الشرطة مترجم إلى العربية مع المصادقة على الأصل والترجمة من ولاية استانبول أو الولاية التي حدثت فيها واقعة فقدان الجواز . 4 صور شخصية طلب خطي يقدّمه صاحب العلاقة. أية وثيقة إثبات شخصية أصلية ( هوية شخصية , رخصة قيادة وغير ذلك …… ) الرسم القنصلي 25دولار أمريكي الوثائق المطلوبة لمنح بيان ولادة : جواز سفر الأب أو البطاقة الشخصية+نسخة عن الصفحة الاولى والثانية عدد2 جواز سفر الأم أو البطاقة الشخصية+نسخة عن الصفحة الاولى والثانية عدد2 دفتر العائلة أو صك الزواج أو بيان زواج أو اخراج قيد عائلي مصدق من الخارجية السورية +نسخة عن كل الصفحات المكتوبة أي التي تحوي بيانات بيان المشفى أو بيان النفوس مصدق من أي والي في تركيا صورة شخصية للأب موعد معاملات الاحوال المدنية الرسم القنصلي 50 دولار أمريكي ( 25 للبيان و25 للتسجيل القنصلي) غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وقبل مرور سنة 50 دولار أمريكي غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وبعد مرور سنة 100 دولار أمريكي الوثائق المطلوبة لمنح بيان وفاة : جواز سفر المتوفى أو أية وثيقة إثبات شخصية شهادة وفاة مصدقة من ولاية استانبول أو الولاية التي حدثت فيها الوفاة شهادة دفن وثيقة إثبات شخصية مقدم الطلب 2 صور شخصية للمتوفى الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي غرامة تأخير تسجيل وفاة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وقبل مرور سنة 50 دولار أمريكي غرامة تأخير تسجيل وفاة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وبعد مرور سنة 100 دولار أمريكي الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق الصادرة عن الجانب التركي : يجب أن تكون الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية التركية أو من أي والي في تركيا الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي عن كل وثيقة. الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق الصادرة من سورية : يجب أن تكون الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية السورية في دمشق أو من أي مكتب من مكاتب التصديق القنصلي في حلب أو طرطوس أو السويداء أو حمص الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي عن كل وثيقة. الوثائق المطلوبة لمنح سند إقامة جواز سفر صاحب العلاقة عليه خروج نظامي من سورية ودخول نظامي الى تركيا بيان حركة دخول وخروج صادر عن ادارة الهجرة والجوازات في القطر ومصدق من الخارجية السورية 4 صور شخصية الرسم القنصلي 125 دولار أمريكي ( 50 للسند + 25 للتسجيل القنصلي+ 25 نموذج /1/ + 25 نموذج /2/)

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