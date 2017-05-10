تفاصيل الرسوم الجديدة للمعاملات القنصلية و استخراج جوازات السفر من قنصلية بشار الأسد في اسطنبول كما وردت في موقع القنصلية :
الرسوم على المعاملات القنصلية اعتبارا من 2017/5/1
100 $ / مائة دولار /
الوكالة العامة – الوكالة الخاصة – عزل الوكالة العامة – عزل الوكالة الخاصة الشهادة المعطاه لغرض تجاري و التي تتضمن مبلغاً – غرامة تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (مرور سنة)– محضر نقل أثاث مفروشات سيارة ..
50 $ /خمسون دولار /
المصادقة على الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة لدى البعثة أو خارجها – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر – سند إقامة – وثيقة اثبات إقامة – الشهادة المعطاه لغرض تجاري و لا تتضمن مبلغاً – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية و قــــبل مرور سنة – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية
25 $ / خمس و عشرون دولار أمريكي /
التسجيل القنصلي + التصديق القنصلي + التصاريح + الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ) + إلى من يهمه الامر + محضر نقل جثمان + مالم يرد ذكره آنفاً من وثائق و ليست ذات طابع تجاري
|
الوثائق المطلوبة لمنح جواز سفرجديد أو وثيقة سفر جديدة للمواطنين السوريين أو من في حكمهم
|
جواز السفر الأصلي
|
هوية صاحب العلاقة
|
دفتر خدمة العلم
|
6 صور شخصية ( خلفية بيضاء قياس 4×4 غير لامعة / مت )
|
طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة شخصياً لكل من تجاوز سنّ الثامنة عشرة.
|
الرسم القنصلي 325 دولار أمريكي ( 300 للجواز ضمن نظام الدور +25 للتسجيل القنصلي )
|
الرسم القنصلي 825 دولار أمريكي ( 800 للجواز بشكل فوري ومستعجل+25 للتسجيل القنصلي )
|
غرامة فقدان أو تلف جواز السفر 50 دولار أمريكي
|
الوثائق المطلوبة لإجراء الوكالة الخاصة أو العامة:
|
جواز سفر الموكل وهويته أو صورة الهوية وحضور الموكل شخصياً
|
صورة هوية الوكيل
|
2 صور شخصية
|
الرسم القنصلي ( 125 دولار أمريكي ) 100 دولار أمريكي للوكالة + 25 دولار أمريكي للتسجيل قنصلي
|
الوثائق المطلوبة للحصول على تذكرة عودة أو مرور لمن فقد جواز سفره :
|
ضبط الشرطة مترجم إلى العربية مع المصادقة على الأصل والترجمة من ولاية استانبول أو الولاية التي حدثت فيها واقعة فقدان الجواز .
|
4 صور شخصية
|
طلب خطي يقدّمه صاحب العلاقة.
|
أية وثيقة إثبات شخصية أصلية ( هوية شخصية , رخصة قيادة وغير ذلك …… )
|
الرسم القنصلي 25دولار أمريكي
|
الوثائق المطلوبة لمنح بيان ولادة :
|
جواز سفر الأب أو البطاقة الشخصية+نسخة عن الصفحة الاولى والثانية عدد2
|
جواز سفر الأم أو البطاقة الشخصية+نسخة عن الصفحة الاولى والثانية عدد2
|
دفتر العائلة أو صك الزواج أو بيان زواج أو اخراج قيد عائلي مصدق من الخارجية السورية +نسخة عن كل الصفحات المكتوبة أي التي تحوي بيانات
|
بيان المشفى أو بيان النفوس مصدق من أي والي في تركيا
|
صورة شخصية للأب
|
موعد معاملات الاحوال المدنية
|
الرسم القنصلي 50 دولار أمريكي ( 25 للبيان و25 للتسجيل القنصلي)
|
غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وقبل مرور سنة 50 دولار أمريكي
|
غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وبعد مرور سنة 100 دولار أمريكي
|
الوثائق المطلوبة لمنح بيان وفاة :
|
جواز سفر المتوفى أو أية وثيقة إثبات شخصية
|
شهادة وفاة مصدقة من ولاية استانبول أو الولاية التي حدثت فيها الوفاة
|
شهادة دفن
|
وثيقة إثبات شخصية مقدم الطلب
|
2 صور شخصية للمتوفى
|
الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي
|
غرامة تأخير تسجيل وفاة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وقبل مرور سنة 50 دولار أمريكي
|
غرامة تأخير تسجيل وفاة بعد المدة القانونية ( 90 يوماً ) وبعد مرور سنة 100 دولار أمريكي
|
الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق الصادرة عن الجانب التركي :
|
يجب أن تكون الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية التركية أو من أي والي في تركيا
|
الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي عن كل وثيقة.
|
الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق الصادرة من سورية :
|
يجب أن تكون الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية السورية في دمشق أو من أي مكتب من مكاتب التصديق القنصلي في حلب أو طرطوس أو السويداء أو حمص
|
الرسم القنصلي 25 دولار أمريكي عن كل وثيقة.
|
الوثائق المطلوبة لمنح سند إقامة
|
جواز سفر صاحب العلاقة عليه خروج نظامي من سورية ودخول نظامي الى تركيا
|
بيان حركة دخول وخروج صادر عن ادارة الهجرة والجوازات في القطر ومصدق من الخارجية السورية
|
4 صور شخصية
|
الرسم القنصلي 125 دولار أمريكي ( 50 للسند + 25 للتسجيل القنصلي+ 25 نموذج /1/ + 25 نموذج /2/)
عكس السير
قيم الخبر