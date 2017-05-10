داني ألفيس مرشح ليكون أول لاعب يحقق ” الثلاثية ” للمرة الثالثة في تاريخه

يتجه المدافع البرازيلي #داني_ألفيس الظهير الأيمن بنادي #يوفنتوس الإيطالي لتحقيق إنجاز تاريخي فريد من نوعه، في حال نجحت “السيدة العجوز” في تحقيق الثلاثية والفوز بألقاب البطولتين الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا القارية، حيث سيحقق ثالث ثلاثية له في تاريخه بعدما سبق له أن توج بـ “ثلاثيتين” مع نادي برشلونة الإسباني .

وكان ألفيس ضمن التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة، حيث ساهم بشكل كبير في فوز “البارسا” بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا في عام 2009 تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وفي عام 2015 عاش الظهير البرازيلي نفس الإنجاز مع المدرب الإسباني لويس انريكي قبل أن يرحل عن برشلونة في صيف 2016 والانتقال إلى تورينو للدفاع عن ألوان “السيدة العجوز “.

وأصبح نادي يوفنتوس مرشحًا بقوة لإحراز الثلاثية هذا العام للمرة الاولى في تاريخه بعدما اقترب من حسم لقب “الكالتشيو” بتصدره للترتيب العام للدوري الإيطالي بفارق واسع عن أقرب ملاحقيه قبيل جولات قليلة عن نهاية البطولة، كما بلغ نهائي كأس إيطاليا الذي سيجمعه بنادي روما، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نادي موناكو الفرنسي ذهاباً و إياباً .

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