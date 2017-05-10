دجيكو يعادل رقماً تاريخياً لروما صمد 82 عاماً

حقق اللاعب الدولي البوسني #إيدين_دجيكو، مهاجم نادي #روما، إنجازاً تاريخياً له ولفريقه الإيطالي، بمناسبة المباراة التي فاز بها “الغيلاروسي” على مضيفه إيه سي ميلان (4-1) لحساب الجولة ال35 من مسابقة “السيري أ”.

وقد سجل دجيكو هدفين من الأربعة التي فاز بها فريقه ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً في الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجاري وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقد بات المهاجم البوسني أول لاعب في صفوف نادي روما يسجل 27 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإيطالي، منذ أن وصل الأرجنتيني إنريكي غواياتا إلى هذا الرقم في موسم 1934/1935.

وفي انجاز آخر، وصل دجيكو لأفضل معدل تهديفي له في مسابقة الدوري خلال موسم واحد، حيث كان أفضل معدل له يقدر بـ26 هدف سجلها ضمن نادي فولفسبورغ في الدوري الألماني خلال موسم 2008/2009، ثم 22 هدفاً في موسم 2009/2010، مع نفس النادي.

ونجح دجيكو أيضاً بمناسبة الفوز على نادي ميلان، في تكرار أفضل معدل تهديفي له في كل المسابقات المحلية والقارية، بتسجيله 36 هدفاً والذي حققه من قبل في موسم 2008/2009.

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