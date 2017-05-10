دمشق : ” معركة دامية ” بين لاعبي و مشجعي فريقي الوحدة و الاتحاد بعد مباراة بكرة السلة ( فيديو )

شهدت صالة الفيحاء بدمشق، مساء أمس الثلاثاء، شجاراً عنيفاً بين لاعبي وجماهير فريقي الوحدة و الاتحاد، بكرة السلة.

وأظهر مقطع مصور مشاهد من الشجار الدامي بين عدد من اللاعبين والمشجعين، في ظل غياب لما يعرف بـ “قوات حفظ النظام”.

وكانت صالة الفيحاء استضافت اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

وانتهى اللقاء بفوز الوحدة (63-60)، فيما لم تعرف الأسباب التي أدت لاندلاع “المعركة – المجزرة”، على حد تعبير عدد من المتابعين.

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