زيدان لا يعرف فينيسيوس المرجح قدومه إلى ريال مقابل 40 مليون يورو !

كشف مدرب #ريال_مدريد الاسباني #زين_الدين_زيدان انه لا يعرف المهاجم البرازيلي #فينيسيوس (16 عاما) الذي رجحت تقارير صحافية انضمامه قريبا الى النادي الملكي مقابل 40 مليون يورو.

وردا على سؤال عن اللاعب أثناء المؤتمر الصحافي عشية مباراة الاياب مع أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم (3-صفر ذهابا)، قال المدرب الفرنسي “من؟ لا أعرفه، ليس على الصعيد الشخصي”.

أضاف “حاليا لا أفكر الا بالمباراة (مع أتلتيكو)، ولا اريد الاجابة على سؤالك، انا آسف”.

وكانت صحيفة “ماركا” المدريدية أشارت في عدد الثلاثاء الى ان فينيسيوس خضع لفحوص طبية في البرازيل تمهيدا لانجاز انتقاله.

وأضافت ان مهاجم منتخب البرازيل لما دون 17 عاما والذي تأسس في نادي فلامنغو، سينتقل الى النادي الملكي لقاء 40 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للاعب في هذه السن.

وأوضحت ان اللاعب سيبقى في بلاده بعد انجاز الصفقة، على ان يلتحق بريال في 2018 عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

وفي حال إنجاز هذه الخطوة، ستكون من ضمن سياسة يتبعها النادي الاسباني بضم المواهب الناشئة، كما فعل مع الاسباني ماركو اسنسيو (21 عاما) والنروجي مارتن اوديغارد (18 عاما). ( AFP )

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