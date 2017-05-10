زيدان يفتح الباب أمام رحيل موراتا

شككت صحيفة “ماركا” الإسبانية في مستقبل المهاجم #ألفارو_موراتا مع #ريال_مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب قد يختار الرحيل عن صفوف “الملكي” الموسم المقبل، في ظل العروض الأوروبية والصينية التي انهالت عليه.

وقالت “ماركا” إن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، طلب من موراتا بتحديد مستقبله مع النادي في نهاية الموسم.

وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي يتحلى بها اللاعب الإسباني وسط جماهير سانتياغو بيرنابيو، إلا أن زيدان يفضل الاعتماد على مواطنه كريم بنزيما في خط المقدمة، بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معللاً ذلك بالتفاهم الكبير بين اللاعبين على أرضية الملعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن مدرب تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، يرغب في استقطاب موراتا إلى صفوف “البلوز” الموسم المقبل وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إذ سبق وأن ضمه ليوفنتوس الإيطالي في 2014، حينما كان مدرباً لفريق “السيدة العجوز”.

ويبدو أن موراتا يفضل أدوراً أكثر أهمية داخل “القلعة البيضاء”، نظراً لتألقه في المباريات القليلة التي يخوضها مع الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما قد يعجل في رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تأكيده في أكثر من مناسبة أن ريال مدريد هو بيته الوحيد.

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