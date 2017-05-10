سيميوني : الدفاع المحكم مفتاحنا لإقصاء ريال مدريد

أبرز مدرب #أتلتيكو_مدريد، #دييغو_سيميوني، أن التوازن العاطفي من الجانب الكروي هو أفضل سبيل لتقديم مباراة كبيرة، في مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء ، مؤكداً أن فريقه سيبحث في كل لحظة عن بلوغ نهائي التشامبيونز.

وقال سيميوني الذي خسر فريقه 0-3 في لقاء الذهاب: “أنا أعتقد أنه يجب الدفاع جيداً لكي نكون داخل اللقاء لفترة طويلة، وكلما دافعنا جيداً وظللنا داخل المباراة، فذلك سيمنحنا خيارات لكي نمضي دقيقة بدقيقة، ثانية بثانية بحثاً عما نريده، وهو عبور الدور الإقصائي”.

وأكد في مؤتمر صحافي بملعب فيسنتي كالديرون مع قائد الفريق غابي فيرناندز عشية المواجهة على ثقته في فريقه وفي لاعبيه وعلى الحاجة لتحقيق انتفاضة.

وقال المدرب الأرجنتيني: “من الواضح أن طموحنا هو بدء هذه المباراة بقوة، كباقي الفرق التي تلعب على أرضها، العواطف، لو متوزانة من الجانب الكروي، فهي السبيل الأفضل لتقديم مباراة كبيرة، من الواضح أن العواطف يجب أن تكون موجودة”.

وبسؤاله عما إذا كان ينوي التغيير في تشكيل فريقه بالمباراة، قال: “نحن نرى تعافي خوانفران، والتعافي الجيد لخمينيث، وتحسن غاميرو، الذي يعاني من مشكلات أيضاً، وكاراسكو أصبح ظهره جيداً أيضاً، بعد عدة أشهر أصبح الفريق مكتملاً، وهذا أمر إيجابي لكي يحاول المدرب اختيار الأفضل للمباراة”.

وتابع سيميوني: “نحن نثق في قدراتنا وأثق كثيراً في اللاعبين، أعرف معظمهم منذ خمس سنوات ونصف وليس لدي شك بأنها ستكون مباراة جيدة “.

وأبرز إنجاز أتلتيكو بالوصول لنصف نهائي البطولة، مشيراً إلى أن “فريق ريال مدريد قد يكون أفضل فريق في العالم مع برشلونة وبايرن ميونخ.. ونحن ننافس في مكان نحن فخورون بالتواجد فيه.. نحن الوحيدون في نصف النهائي من غير أبطال الدوريات المحلية”. ( EFE )

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