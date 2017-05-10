شجار مسلح جديد في ” اللاذقية الآمنة ” يودي بحياة عازف كمان وحيد لأهله ( صور )

ذكرت شبكات وصفحات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن شجاراً بين عائلتين تسبب بمقتل شاب لا علاقة له بالشجار، في مدينة اللاذقية.

وأفادت المصادر الموالية، بحسب ما رصد عكس السير، أن الشجار الذي اندلع بين عائلتي ميا وشحوت، في منطقة الشاطئ الأزرق، بالقرب من الميرديان، تطور ليشهد استخدام الأسلحة النارية، في مشهد بات معتاداً في المدينة “الآمنة” التي تعج بمختلف الميليشيات النظامية.

وتسبب إطلاق النار بمقتل الشاب “كرم عليا”، وجرح أربعة أشخاص آخرين، علماً أن أي مصدر لم يشر لسبب اندلاع الشجار بين مسلحي العائلتين.

والشاب القتيل “عازف كمان” وحيد لأهله، تضاربت معلومات المصادر الموالية حول عمره بين 17 و21 عاماً، مع التأكيد على أنه كان في منطقة الشجار “مصادفة”، ولا علاقة له به.

مواضيع متعلقة:

اللاذقية .. شجار استخدمت فيه الأسلحة و القنابل ينتهي بمقتل شخصين

اللاذقية من جديد : شجار بالأسلحة و القنابل .. و تضارب الأنباء حول مصير المشاركين !

عكس السير