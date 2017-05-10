صحيفة : ميسي يحدد موعد زفافه من أم أطفاله

كشفت صحيفة “هولا” الإسبانية الشهيرة، أن حفل زفاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق #برشلونة الإسباني على صديقته وأم أطفاله أنتونيلا روكوزو، قد تحدد بشكل نهائي في 30 يونيو القادم.

وحدد ميسي يوم زفافه على صديقته التي يعرفها منذ أكثر من عشر سنوات أنتونيلا روكوزو، والتي أنجب منها طفليه تياغو وماتيو، في الـ30 من يونيو المقبل.

وبحسب ما كشفت صحيفة “هولا” الإسبانية الشهيرة اليوم الأربعاء، فإن حفل زفاف ميسي وأنتونيلا سيعقد في مدينة روساريو، مسقط رأسيهما.

وسيكمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات وصاحب العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع البلوغرانا، الـ30 عاما يوم 24 يونيو المقبل، أي قبل ستة أيام من موعد زفافه، وذلك بعد انتهاء كافة الالتزامات الكروية للموسم الحالي مع نادي برشلونة. (RT)

عكس السير