طاقم مسلسل ” قيامة أرطغرل ” يصل الكويت مع أردوغان

ما إن وصل الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان إلى #الكويت امس الثلاثاء حتى بدأت تنتشر صور له مع الوفد على الشبكات الاجتماعية، إحداها كانت لفريق المسلسل التركي الشهير “#قيامة_أرطغرل”، الذي ظهر في إحدى القاعات التي تواجد بها الوفد الرسمي التركي، حسب ما نشره الصحفي التركي حمزة تاكين عبر صفحته الرسمية.

حساب غير رسمي للمسلسل أشار إلى أن سبب زيارة طاقم المسلسل هو مشاركتهم في وضع حجر الأساس للمطار الجديد، الذي ستتولى الشركات التركية إنجازه بالتعاون مع السلطات التركية بحسب ما ذكرت هافينغتون بوست عربي ، ونشر العديد من مستخدمي تويتر صوراً ومقاطع فيديو، يظهر فيها بطل المسلسل إينجين ألتان وهو يبدي إعجابه بالكويت، رداً على سؤال أحد معجبي المسلسل.

وسيقوم أردوغان وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوضع حجر الأساس لمشروع “مطار الكويت الجديد” و يعد مشروع مبنى “المطار الجديد في الكويت” أكبر مشروع تفوز به شركة تركية في الخارج بمفردها، وتبلغ تكلفته 4.2 مليارات دولار

ويأتي حضور طاقم المسلسل بعد الشعبية الكبيرة التي حظي بها المسلسل في الوطن العربي والكويت تحديداً، حيث تفاعل كويتيون مع مشهد جاء في حلقة سابقة منه، الذي يوحي بموت “بامسي”، وهو أحد المقاتلين الثلاثة المقربين من أرطغرل، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، حيث نُصب إعلان كبير للتعزية في وفاته بأحد الشوارع الرئيسية بمحافظة الجهراء، التي يقطنها أغلبية من أبناء القبائل.

واستقبلت السلطات البحرينية خلال الأشهر الماضية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنغام الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل، كتعبير عن حب الشعب البحريني لتركيا، حسبما أفاد المسؤولون آنذاك.

الجدير بالذكر أن التلفزيون القطري حصل على حقوق بث ترجمة المسلسل وبثه، بعد أن توصلت إدارته لاتفاق مع الشركة المنتجة للمسلسل. وتخطى عدد مشاهدات المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي حاجز المليار مشاهدة في فترة قياسية، ازداد خلالها الطلب على شراء المسلسل من قبل قنوات مختلفة في العديد من دول العالم.

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