طفلة أمريكية تلقن ” تمساحاً ” هاجمها درساً قاسياً

أبدت طفلة أمريكية في العاشرة من عمرها شجاعة منقطعة النظير، عندما هاجمها #تمساح أثناء جلوسها بالقرب من أحد البحيرات في ولاية #فلوريدا الأمريكية، حيث قامت بتخليص نفسها من بين براثنه بأعجوبة.

وتقول التقارير إن الطفلة كانت تجلس في منطقة مخصصة للسباحة بالقرب من البحيرة عندما هاجمها التمساح وغرس أنيابه في ساقيها سبع مرات متتالية.

فعندما بدأ التمساح هجومه الشرس على الطفلة، بدأت الأخيرة بالصراخ، وحاولت مقاومته والابتعاد عنه، وتمكنت من تحرير نفسها من بين فكيه عبر فتح فمه بيديها وإخراج ساقيها من داخله.

وسمع الحارس صراخ الطفلة، وهرع لنجدتها على الفور، غير أن الطفلة كانت حررت نفسها عند وصوله إلى مكان الحادث بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ووفقاً لتقارير مستشفى نيمورس، أصيبت الطفلة بجروح في الجزء الأمامي من ركبتها، إضافة إلى إصابات أخرى في أنحاء مختلفة من جسدها.

وذكر تقرير الحادث الصادر عن لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بفلوريدا، بأن الفتاة استطاعت فتح فم التمساح وتحرير ساقها لمنع وقوع مزيد من الإصابات خلال الهجوم الذي وقع بعد ظهر أمس.

وقامت السلطات المختصة بإغلاق المنطقة المحيطة بالبحيرة أمام الجمهور لضمان سلامتهم، قبل أن يتم الإمساك بالتمساح المفترس وقتله، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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