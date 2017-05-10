طيار باكستاني يترك قيادة الطائرة لمتدرب و يغط في نوم عميق !

أوقف طيار باكستاني عن الخدمة بعدما ظهرت صور له وهو يغط في نوم عميق على متن طائرته، تاركاً مهمة قيادة #الطائرة لطيار تحت التمرين.

وأوقفت إدارة الطيران المدني الباكستانية الطيار أمير أختر هاشمي عن العمل، بتهمة تعريض حياة الركاب للخطر والإهمال في أداء الواجب، بعد صور نشرت له وهو ينام في مقصورة درجة رجال الأعمال.

وتقدم أحد الركاب بشكوى إلى شركة الطيران، داعماً شكواه بصورة للطيار وهو يأخذ غفوة. وبحسب المصادر فقد قام الطيار هاشمي بتسليم مهمة قيادة الطائرة التي كانت تقل 305 ركاب لطيار متدرب بعد إقلاعها مباشرة.

ويذكر بأن هاشمي نام لمدة ساعتين ونصف على متن رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية المتجهة من إسلام أباد إلى لندن في السادس والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الباكستانية دانيال جيلاني بأن هاشمي أوقف عن العمل ويخضع للتحقيق حالياً.

وفي حادث مشابه وقع في 2009، قام الطيار مارك دوبوا، قائد طائرة تابعة لشركة إيرفرانس بالنوم لمدة ساعة واحدة، وترك لمساعده مهمة قيادة الطائرة.

ولم يتمكن بيير سيدريك بونين (32 عاماً) ومساعده ديفيد روبرت البالغ من العمر 37 عاماً، من السيطرة على طائرة الايرباص ايه 330 بعد أن ضربتها عاصفة رعدية فوق المحيط الاطلسي ما أدى إلى تحطم الطائرة في المحيط، ومصرع 228 شخصاً كانوا على متنها، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

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