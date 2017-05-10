” فايرفوكس ” الجديد يسد ثغرة أمنية في أجهزة ” ويندوز “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى قيام شركة موزيلا بإطلاق تحديث جديد لمتصفح #فايرفوكس المخصص لأجهزة #ويندوز، وذلك لسد ثغرة أمنية خطيرة تتيح للقراصنة إمكانية إيقاف البرنامج.

لذا شدد الخبراء الألمان على ضرورة تنزيل الإصدار 53.0.2 لإصلاح المشكلة.

وتكمن المشكلة في إصدار ويندوز فقط، ولا يتعين على أصحاب أجهزة الماك أو مستخدمي نظام لينوكس القيام بأي شيء، ويمكن تنزيل التحديث الجديد عن طريق قائمة “المساعدة/حول فايرفوكس”.

وبشكل أساسي ينصح الخبراء الألمان بضرورة تفعيل وظيفة “تنزيل التحديثات تلقائياً”، عن طريق قائمة “الأدوات/الإعدادات/الموسعة/التحديث”، وعندئذ سيتم تنزيل التحديثات تلقائياً دون تدخل المستخدم. ( DPA )

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