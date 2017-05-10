فرنسا : سنواصل التزامنا ضد تنظيم ” داعش ” في سوريا و العراق

صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء ان فرنسا ستواصل التزامها ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في سوريا والعراق في عهد الرئيس الجديد ايمانويل ماكرون.

وقال لودريان “ستكون هناك استمرارية في الالتزام الفرنسي بالتحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة كما أكد الرئيس المنتخب مساء الأحد، حسب مصادر في محيط وزير الدفاع.

وبعيد اعلان فوزه، اكد ماكرون ان فرنسا “ستبقى في الصف الاول في مكافحة الارهاب، على ارضها وفي التحرك الدولي على حد سواء”.

وينتشر حوالى اربعة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل و1200 آخرين في الشرق الاوسط في اطار مكافحة الارهاب.

واضاف المصدر نفسه أن وزراء الدفاع في دول التحالف ضد التنظيم الجهادي ايضا مجتمعون في كوبنهاغن “اكدوا مجددا أولوية الرقة (معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا) في الاسابيع المقبلة”.

وتابع ان “المرحلة المقبلة هي السيطرة على الطبقة” التي استعاد تحالف من مقاتلين عرب واكراد تسعين بالمئة حتى الآن. (AFP)

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