في قرار مفاجئ .. دونالد ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي من منصبه بشكل ” فوري ” !

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال الثلاثاء، وبشكل فوري، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، مضيفا أن البحث عن مدير جديد سيبدأ حالا.

وكان كومي يقود التحقيقات المتعلقة بالروابط المحتملة بين حملة ترامب ومسؤولين روسيين.

ونشر البيت الأبيض رسالة وجهها الرئيس الأمريكي إلى كومي يقول فيها: “لقد أعلمتني في ثلاث مناسبات أنني لن أكون موضع تحقيق، وأنا أقدر ذلك، إلا أنني أعتبر أنك غير قادر على قيادة المكتب بشكل فعال”.

وأضاف ترامب قائلا إن مكتب التحقيقات الفدرالي “هو إحدى المؤسسات الأكثر احتراما” في الولايات المتحدة، متحدثا عن انطلاقة جديدة في تاريخ المؤسسة.

وقد تم تعيين جيمس كومي على رأس المكتب من قبل الرئيس السابق باراك أوباما. (AFP)

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