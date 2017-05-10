” كوالكوم ” تطلق معالجين يحولان الهواتف المتوسطة إلى عالية الجودة

أطلقت شركة #كوالكوم معالجين جديدين يستهدفان الفئة المتوسطة من #الهواتف_الذكية، وقالت إنهما يجلبان مزايا الهواتف عالية المواصفات إلى المزيد من الأجهزة.

ويعد المعالجان الجديدان “سناب دراغون 660” و “سناب دراغون 625” الجيل المقبل من معالجي الفئة المتوسطة “سناب دراغون 652” و “سناب دراغون 625” اللذين أطلقتهما الشركة في العام الماضي، على التوالي.

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية في منشور على مدونتها إن المعالجين الجديدين يقدمان مزيدًا من المزايا، ومزيداً من الأداء، واتصالاً أسرع، وكذلك استهلاكاً أفضل للطاقة، ما يعني عمراً أطول للبطارية.

وأضافت كوالكوم أن “سناب دراغون 660″ و”سناب دراغون 625” يضمان مودم الجيل الرابع X12، الذي يوفر سرعة اتصال تصل إلى 600 ميغابت في الثانية، وهو نفس المودم الموجود في معالج “سناب دراغون 820” الذي يوجد على العديد من الهواتف الذكية عالية المواصفات.

ويدعم المعالجان الجديدان الجيل الخامس من تقنية البلوتوث، وكذلك معيار 2×2 MIMO الخاص بشبكات “واي فاي”. وهما يدعمان تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4، ويضمان رقائق متخصصة في تقنية تعلم الآلة وتحسين معالجة الكاميرا.

وللمقارنة، قالت كوالكوم إن “سناب دراغون 660” يقدم أداءً أعلى بنسبة 20% مقارنة بسناب دراغون 652، أما سناب دراغون 630 يقدم أداءً أفضل بنسبة 10% مقارنة بسناب دراغون 625 بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ويدعم كلا المعالجين ذواكر الوصول العشوائي حتى 8 غيغابايت، وقد صُنعا وفق تقنية 14 نانومتر.

وأوضحت الشركة أن المعالج سنابدراجون 660 يضم ثماني نوى من نوع “كريو 260” ومعالج رسوميات من نوع “أدرينو 512″، أما المعالج “سناب دراغون 630” فهو يضم ثماني نوى من نوع “كورتكس أي 53″ ومعالج رسوميات من نوع أدرينو 508”.

وبدأت كوالكوم بالفعل شحن المعالج “سناب دراغون 660″، أما المعالج “سناب دراغون 630” فسوف يبدأ شحنه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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