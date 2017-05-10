لافروف يزور واشنطن للحصول على دعم ترامب لخفض التصعيد في سوريا

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يريد الحصول على دعم واشنطن لخطة موسكو خفض العنف في سوريا في أجواء من التوتر في العلاقات بين البلدين وفي العاصمة الأمريكية.

وسيكون اللقاء في البيت الأبيض عند الساعة 10,30 (14,30 ت غ) بحسب البرنامج الرسمي الذي نشره البيت الابيض ليل الثلاثاء الاربعاء، الاول بين لافروف وترامب بينما تشهد العلاقات بين القوتين الكبريين توترا.

وسيستقبل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أولا لافروف، وذلك غداة اقالة جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين محيط ترامب وروسيا خلال الحملة الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016.

وكان وزير الخارجية الروسي التقى مرتين خلال ثلاثة اشهر تيلرسون في بون (المانيا) وموسكو، لكنه لم يزر واشنطن منذ آب/ اغسطس 2013. وفي آخر زيارة حينذاك بحث مع وزير الخارجية جون كيري في امكانية ايجاد وسيلة لوقف الحرب في سوريا. (AFP)

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