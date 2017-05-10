لبنان : العثور على جثة سوري قبالة شاطئ مرفأ .. و اتهام سوري آخر بقتله

عثر صيادو الأسماك في مرفأ العبدة، بلبنان، على جثة سوري قبالة شاطئ المرفأ.

وقالت مواقع إخبارية لبنانية، الاثنين (8/5)، إن الأهالي عملوا على سحب جثة السوري “محمد رضوان المحمد” من داخل المياه إلى الشاطئ، مع الإشارة إلى أنه تعرض لعملية قتل، بناء على المشاهدات الأولية.

وأوضحت أنه تم نقل جثة الشاب إلى المستشفى ليتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي.

ونقل الإعلام اللبناني عن المديرية العامة لأمن الدولة بعكار، قولها إن السوري إبراهيم عبد الكريم رحال (18 عاماً)، ألقي القبض عليه في منطقة ببنين – عكار للاشتباه بقتله “محمد المحمد”.

وما زالت التحقيقات بالحادثة مستمرة.

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