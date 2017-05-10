ميزة ” جامعية ” جديدة يمنحها بشار الأسد للملتحقين بخدمته الإلزامية و الاحتياطية

أصدر بشار الأسد، المرسوم رقم (128) للعام 2017، القاضي بالسماح للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة، بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه.

ويشترط أن يسجل الراغب، في الجامعة، في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة، وأن يحقّق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

ويستفيد من أحكام هذا المرسوم كلّ من سُرّح من الخدمة قبل صدوره إذا حقّق الشرطين السابقين، على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

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