نائب رئيس الوزراء التركي : نأمل تراجع الإدارة الأميركية عن قرار تسليح وحدات الحماية الكردية

قال نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانيكلي، إن تركيا تأمل بعدول الإدارة الأميركية عن قرارها المتعلق بتقديم أسلحة لتنظيم “ب ي د” في سوريا.

وأضاف جانيكلي، في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية الإخبارية المحلية في تركيا، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعتقد وتتوقع وتأمل بضرورة عدول الإدارة الأمريكية عن هذا القرار الخاطئ.

وأشار إلى أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية حيال منظمة “ب ي د” لن تجلب النفع لأحد، وهي بمثابة الوقوف في خندق واحد مع المنظمات الإرهابية.

وتابع جانيكلي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول: “هذه القضية هي قضية وجود بالنسبة للدولة والأمة التركيتين، إنها مسألة بقاء. ينبغي على الجميع رؤية ذلك بشكل جيّد جدًا. إن الشعب التركي لن يتغاضى عن المشاريع التي يجري الإعداد لها استنادًا إلى حسابات سطحية”.

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