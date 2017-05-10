هولندا : ” صحافي لاجئ ” يضرب عن الطعام بسبب رفض طلب لجوئه

أضرب لاجئ لم تحدد جنسيته عن الطعام، في مركز لجوء “اويسترفايك”، بهولندا، بسبب علمه بنية هيئة الهجرة رفض طلب لجوئه.

موقع “أوسترفايك نوز” الهولندي الإخباري المحلي قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ المضرب عن الطعام هو صحفي كان يمارس عمله بشكل جيد، إلا أنه قرر الهجرة إلى أوروبا بسبب ما قال إنها تهديدات على حياته.

وبعد الاستماع والتحقيق الذي أجرته هيئة الهجرة والتجنيس، تبين أنه غير معرض للخطر فيما لو عاد إلى بلده.

وكشف المحققون عن وجود زوجة سابقة وطفل لللاجئ المضرب عن الطعام، مشيرين إلى أنه لا توجد علاقة عائلية قائمة بينهما حالياً.

وبسبب قرار الرفض الذي حصل عليه، أعلن اللاجئ إضرابه عن الطعام، فيما أشار الموقع إلى أنه يمكن له أن يقدم وجهة نظر مختلفة قد تؤثر على قرار الرفض، بانتظار إجراءات إضافية.

عكس السير