وزير الدفاع التركي : قرار أمريكا تسليح الأكراد السوريين ” أزمة “

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة توفير أسلحة للمقاتلين الأكراد في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في #سوريا هو “أزمة” مضيفا أن القرار لن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.

وفي حوار مع تلفزيون (إن.تي.في) على هامش مؤتمر دفاعي في اسطنبول قال إشيق إنه لا ينبغي توقع أن تدعم تركيا أي عمليات في سوريا تشمل “منظمات إرهابية”.

وحثت تركيا الولايات المتحدة يوم الأربعاء على إلغاء هذا القرار قائلا إن كل سلاح يذهب إلى وحدات حماية الشعب الكردية يشكل “خطرا على تركيا”. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه واثق من أن واشنطن ستتمكن من نزع فتيل التوتر مع أنقرة بخصوص القرار.

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