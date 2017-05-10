55 مليون مكالمة فيديو يومياً عبر تطبيق ” واتس آب “

أعلنت شركة #واتس_آب المملوكة لشبكة #فيس_بوك أنه يتم إجراء نحو 55 مليون مكالمة فيديو يومياً عبر تطبيقها على الأجهزة المحمولة من قبل 1.2 مليار مستخدم حول العالم، حيث يقضي المستخدمون أكثر من 340 مليون دقيقة يومياً، لتصبح أكثر تطبيقات الدردشة التي تهيمن على محادثات الفيديو.

ويأتي بيان الشركة بالضبط بعد مرور 6 شهور على إطلاق خدمتها لمحادثات الفيديو لجميع مستخدمي التطبيق حول العالم، وتتصدر الهند قائمة الدول التي تعتمد على مكالمات واتس آب الفيديوية، تليها البرازيل وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث الدول التي تعاني من عدم استقرار شبكات الاتصالات من الجيل الرابع “إل تي إي” أو لا يمتلك فيها كل مستخدم هاتف ذكي متطور.

وعلى الرغم من توافر تطبيقات أخرى منافسة توفر الميزة ذاتها مثل فيس بوك مسنجر وسكايب وغوغل ديو، إلا أن تطبيق واتس آب هو الأبرز والمفضل لدى العديد من المستخدمين في كثير من الدول العربية والغربية، علماً بأنه يتيح فقط إجراء محادثة فيديو بين اثنين من المستخدمين وليس أكثر من شخصين أو مجموعات كما هو الحال مع التطبيقات المنافسة، بحسب موقع مشابل الإلكتروني.

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