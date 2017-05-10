9 حقائق عن مواجهة أتلتيكو و الريال في دوري أبطال أوروبا

يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني مواطنه ريال مدريد اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب فيسينتي كالديرون، محاولاً تعويض خسارته بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وفيما يلي تسع حقائق عن مواجهة الفريقين:

*تسع مرات :

تمكن أتلتيكو مدريد من تعويض خسارته في مباريات الذهاب 9 مرات من أصل 19 دوراً إقصائياً في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكنه لم يتمكن أبداً من تعويض خسارته بفارق ثلاثة أهداف.

وكانت المرة الوحيدة التي احتاج فيها لتعويض فارق ثلاثة أهداف في الدور الأول بكأس (يويفا) في موسم 1981-1982، حينما خسر خارج الديار 1-4 وفاز إياباً بنتيجة 3-1.

*الريال لا يخسر بطاقة التأهل :

بالنسبة لريال مدريد فإنه من أصل 58 دوراً إقصائياً شارك به أوروبياً، فإنه بعد الفوز في الذهاب تمكن من التأهل 45 مرة.

وفي كل مرة حقق فيها الريال فوزاً في المباراة الأولى بفارق ثلاثة أهداف تمكن من العبور، وتمكن من تحقيق هذا الأمر تسع مرات.

*حصن الكالديرون :

تعد هذه سادس مرة يخوض فيها أتلتيكو مدريد نصف النهائي على ملعبه في دوري الأبطال أو كأس أوروبا، وفي جميعها لم يتعرض للهزيمة بل ولم تهتز شباكه على الكالديرون.

وحقق أتلتيكو على أرضه في نصف النهائي أربعة انتصارات وتعادلاً وحيداً، كان في موسم 2013-2014 أمام تشيلسي الإنكليزي.

ولم يخسر أتلتيكو على أرضه في منافسة قارية أمام خصم إسباني، إذ فاز ست مرات وتعادل مرتين.

*واحد من سبعة :

فاز ريال مدريد مرة واحدة في آخر سبع مباريات له كفريق ضيف في نصف نهائي دوري الأبطال، مقابل تعادلين وأربع هزائم، ويبلغ حساب المشاركات الإجمالية لريال مدريد في هذا الدور 27 مرة، تمكن فيها من الفوز خارج أرضه خمس مرات، وتعادل في 6 وخسر 16، كان أربعة منها بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وهي 5-1 أمام هامبورغ في 1979-1980 و4-1 أمام بايرن في 1986-1987 و5-0 أمام الميلان في 1988-1989 و4-1 أمام دورتموند في 2012-2013.

*29 من 35 :

فاز أتلتيكو في 29 مباراة من آخر 35 في منافساته الأوروبية على ملعب فيسينتي كالديرون، إذ خسر مباراتين فقط منهما أقربهما في دوري الأبطال الموسم الماضي أمام بنفيكا 1-2، ومنذ ذلك الحين حصد ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مواجهات على أرضه.

*الحظ بجانب “الملكي” :

يمتلك ريال مدريد فالاً حسناً منذ تغيير اسم البطولة من كأس أوروبا إلى دوري الأبطال، وهو أنه كلما عبر نصف النهائي توج باللقب وحدث هذا خمس مرات، في الموسم الماضي و في موسم 2013-2014 و2001-2002 و1999-2000 و1997-1998.

*ثلاثة أهداف :

تلقي ريال مدريد ثلاثة أهداف في أربع مباريات فقط هذا الموسم، وكانت نتائجها هي ثلاثة تعادلات وهزيمة.

وكانت هذه الخسارة 2-3 أمام برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي أخر 60 لقاء رسمياً تمكن الفريق “الملكي” من تسجيل هدف واحد على الأقل، وتعد مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي هي آخر لقاء لم يتمكن الريال فيه من التسجيل.

*الهداف التاريخي :

يعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمواجهات “ديربي” مدريد بين الفريقين، إذ سجل 21 هدفاً في 28 مواجهة خاضها ضد الأتلتي في المنافسات الرسمية.

ونجح كريستيانو مرتين في تسجيل “هاتريك” على ملعب أتلتيكو الأولى في موسم 2011-2012، بالمباراة التي انتهت لصالح الريال بأربعة أهداف لواحد والثانية هذا الموسم في الليغا بالدور الأول.

*هدفان للوصول إلى 500 :

يخوض ريال مدريد مواجهة اليوم الأربعاء وهو على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 500 هدف في دوري الأبطال وهو الرقم الذي لم يسبقه أي فريق للوصول إليه. ( EFE )

عكس السير