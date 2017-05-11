” أصبحت مسؤولية الدولة ” .. نصر الله : فككنا مواقعنا العسكرية الحدودية في سوريا

قال حسن #نصر_الله الأمين عام لحزب الله اللبناني الخميس إن أي مواجهة مستقبلية بين الحزب وإسرائيل قد تحصل “داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون إن الجماعة فككت مواقعها العسكرية على حدود لبنان الشرقية مع سوريا وإن هذه المنطقة باتت “الآن مسؤولية الدولة” حيث لا داعي لوجود حزب الله هناك.

وقال نصر الله: “العدو الإسرائيلي خائف وقلق من أي مواجهة مقبلة .. هو يعلم أن أي مواجهة مقبلة قد تكون في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. لن يكون هناك مكان بمنأى لا عن صواريخ المقاومة ولا عن أقدام المقاومين. ولذلك هو يأخذ الأمور بجدية”.

لكن نصر الله هون فيما يبدو من احتمال اندلاع صراع وشيك قائلا لأنصاره “عيشوا حياتكم”.

وقال نصر الله إن الصراع في سوريا دخل مرحلة جديدة وحساسة دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يتعين اغتنام أى فرصة لوقف القتال فى البلاد. (REUTERS)

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