ألمانيا : عجوز مخمور يستخدم ” رذاذ الفلفل ” ضد فتيان تسببوا بإزعاجه !

قام مسن بإصابة ثمانية تلاميذ في أحد بيوت الشباب بمدينة دريسدن الألمانية برش رذاذ الفلفل عليهم لتسببهم بإزعاجه.

وقالت الشرطة يوم الأربعاء أن الرجل67 عاما، الذي كان يقيم أيضا في النزل، شكا مساء الثلاثاء من الجلبة التي أحدثها التلاميذ، وتوجه إليهم ممسكا بسكين ورش عليهم رذاذ الفلفل.

وتلقى التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما، العلاج داخل النزل، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى.

وتوجهت الشرطة بعدد كبير من أفرادها وبمرافقة كلب بوليسي إلى النزل، واحتجزوا الرجل داخل حجرته.

وذكرت الشرطة أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وكان مخمورا بشدة. (DPA)

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