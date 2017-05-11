” أمازون ” تطلق الجيل الجديد من ” أليكسا ” بكاميرا و شاشة

أطلقت شركة #أمازون رسمياً أحدث منتجاتها من سلسلة المساعد المنزلي “إيكو”، هو “إيكو شو” الذي يمتاز بأنه يأتي مع شاشة لمسية مدمجة وكاميرا رقمية.

ويتوفر المنتج الجديد، الذي سوف يبدأ شحنه يوم 28 يونيو (حزيران) المقبل، بسعر 230 دولاراً أمريكياً، وهو يأتي تحت شعار “أصبحت أليكسا قادرة الآن على تريك الأشياء”.

ويقدم “إيكو شو”، الذي يأتي بسماكة 9 ملم ويزن 1170 غراماً، شاشة بقياس 7 بوصات، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات واي فاي وفق المعيار 802.11 a/b/g/n، كما يدعم الاتصال بأجهزة بلوتوث لبث الصوت، إلى جانب مكبري صوت استريو.

ويعمل بمعالج من نوع “إنتل آتوم إكس5-زد8350″ لمعالجة الوظائف التقنية المتقدمة، يأتي مع ضمان لمدة سنة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهو يتضمن أزراراً لرفع وخفض الصوت، وزر لتشغيل وإيقاف المكيرفون والكاميرا.

وأوضحت أمازون أن “إيكو شو” يتيح للمساعد الرقمي إليكسا أن يعرض للمستخدمين الفيديوهات التي يبحثون عنها، وكذلك كلمات الأغاني، وما تسجله الكاميرات الأمنية، والصور، وتوقعات الطقس، وقوائم الواجبات والتسوق، كل ذلك بدون الحاجة لاستخدام اليدين.

وأضافت الشركة أن الجهاز الجديد يتيح للمستخدمين التواصل مع العائلة والأصدقاء الذين يمتلكون الجهاز أو تطبيق أليكسا. وبفضل ثمانية ميكروفونات عالية الدقة وتقنية إلغاء الضجيج يمكن له أن يسمع المستخدم من أي جهة حتى في حال تشغيل موسيقى.

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