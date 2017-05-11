أمريكا : الأسلحة المقدمة لوحدات الحماية الكردية ” لن تسترجع بعد انتهاء داعش “

قال الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، العقيد جون دوريان، مساء الأربعاء، إن الأسلحة التي ستقدم إلى وحدات الحماية الكردية لن يتم استرجاعها بعد القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك في حديث لـ”دوريان”، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جمعته بصحفيين.

وأوضح دوريان أن “قسماً من الأسلحة التي ستقدم موجودة في سوريا، والقسم الآخر ربما قد تم البدء في إرساله بشكل سريع، وأن قرار الأمس (قرار ترامب بتزويد “ب ي د” بالسلاح)، كان تفويضاً (بالبدء بالتسليم)”.

وأشار دوريان، إلى أن نوع وكمية الأسلحة التي ستقدم، سيتم تحديدها بحسب المهام الموكلة لتنظيم “ب ي د”.

ولم يقدم تفاصيل عن نوعية تلك الأسلحة، واكتفى بالإشارة إلى أنها تتكون من أسلحة خفيفة وأخرى مضادة لسيارات داعش المفخخة.

وأوضح أن تلك الأسلحة ستقدم لجميع مكونات “سوريا الديمقراطية”، وأن جزءاً منها سيتم توزيعها، في أقرب وقت ممكن، على قوات “التحالف العربي السوري”. (ANADOLU)

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