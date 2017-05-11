أمير سعودي يرغب في الاستحواذ على نادي نابولي الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأمير السعودي #تركي_بن_ناصر، يرغب في استثمار أمواله في نادي #نابولي الإيطالي، صاحب المركز الثالث في الكالتشو هذا الموسم.

وذكرت صحيفة “كورييري ديل ميزوجيونو” الإيطالية أن الأمير تركي بن ناصر آل سعود قام بزيارة خاصة إلى نابولي في الأيام الأخيرة، والتقى عدداً من رجال الأعمال، بهدف الاستثمار بعدد من الشركات في مدينة كامبانيا ومن مختلف الصناعات المنتجة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمير تركي بن ناصر وهو والد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي ، لا يستبعد بأن يستثمر أمواله في نادي نابولي خلال الفترة المقبلة، مضيفة في الوقت نفسه بأن الأمير زار بعض الشركات في المدينة ومنها شركة K4A الرائدة في إنتاج طائرات الهليكوبتر الخفيفة.

جدير بالذكر أن رجال الأعمال في الوطن العربي والخليج تحديدا عمدوا في الفترة الأخيرة إلى شراء أسهم والاستثمار في الأندية العالمية، ومن بين هؤلاء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي استحوذ على نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2008، والقطري ناصر الخليفي الذي يرأس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ عام 2011.

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