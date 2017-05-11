أمين عام حلف الناتو : سنقرر قبل القمة المقبلة إمكانية المشاركة في تحالف محاربة تنظيم ” داعش “

صرح ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخميس، بأن الحلف العسكري سيقرر قبل قمته المقررة في 25 أيار/مايو في بروكسل ما إذا كان سيشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

ومن المقرر أن تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم ستولتنبرج لإجراء محادثات حول الموضوعات التي سيتم بحثها خلال قمة الحلف.

وتتناول قمة الحلف، التي سيشارك فيها لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على الإرهاب ونفقات الدفاع في دول الحلف بأوروبا التي تراها واشنطن أقل من اللازم، بالإضافة إلى بحث مطالب زيادة قوات الحلف المشاركة في مهمة أفغانستان. (DPA)

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