إيسكو ساخراً من مدرب غرناطة : أيها النادل أريد ” كوكاكولا ” من فضلك ! ( فيديو )

سخر إيسكو لاعب #ريال_مدريد الإسباني من لباس مدرب #غرناطة أثناء اللقاء الذي جمع الفريقين ، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ36 من دوري الإسباني لكرة القدم.

والتقطت الكاميرات التلفزيونية اللاعب إيسكو الذي كان متواجداً على دكة بدلاء فريق ريال مدريد، وهو يسخر من لباس الإنكليزي توني أدامز، مدرب نادي غرناطة، والتي بدت وأنها تشبه ثياب نادل مطعم.

وقال إيسكو مازحا لمدرب غرناطة: “أيها النادل، كوكاكولا من فضلك” وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ويظهر من خلال مقطع الفيديو تفاعل كل من الألماني توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش و الفرنسي كريم بنزيما مع مزحة زميلهم إيسكو.

يُشار أنّ المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد برباعية نظيفة، حافظ من خلالها على كامل حظوظه في سباق التتويج بلقب “الليغا”.

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