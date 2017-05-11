الأردن : إسقاط طائرة استطلاع قرب الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، مساء الأربعاء، أن طائراته أسقطت طائرة استطلاع مسيّرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب محافظة المفرق (شمال شرق حدودية مع سوريا).

وأشار الجيش إلى أن طائرات سلاح الجو الملكي من نوع اف 16 هي من قامت بعملية إسقاط الطائرة التي لم يحدد تبعيتها.

جاء ذلك في بيان رسمي للجيش، نشرته الوكالة الرسمية “بترا” على لسان مصدر عسكري مسؤول لم تسمّه.

وأضاف المصدر ذاته “تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة بالاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها”.

وبين أن “كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنياً”.

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