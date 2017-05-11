الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2017

رفعت المفوضية الأوروبية الخميس بشكل طفيف توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في 2017 لكن بدون تعديل آفاقها للعام 2018 رغم الغموض “الكبير” خصوصا في ما يتعلق ببريكست والسياسة الاقتصادية الأمريكية.

وتعول المفوضية في توقعاتها للربيع عن نمو بنسبة 1,7% في 2017 و1,8% في 2018 بعد ان بلغ النمو 1,8% في 2016.

في 13 شباط/ فبراير، كانت المفوضية عولت في توقعاتها للشتاء على نمو بنسبة 1,6% في 2017 و1,8% في 2018 في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيان ان “الغموض المحيط بالافاق الاقتصادية لا يزال كبيرا”.

من بين عوامل الخطر، اشارت بروكسل إلى “السياسة الأمريكية في المجالين … الاقتصادي والتجاري”، بالاضافة إلى “التوتر الجيوسياسي” و”برنامج التعديل الاقتصادي في الصين” وايضا “متانة القطاع المصرفي في أوروبا”.

وتابعت بروكسل ان “المفاوضات المقبلة مع المملكة المتحدة حول خروجها من الاتحاد الأوروبي” لا تزال بين عوامل الغموض التي حددها الاتحاد الأوروبي. (AFP)

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