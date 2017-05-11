الجماهير تهشم زجاج سيارة البرازيلي كوتينيو بسبب رغبته بالانتقال إلى برشلونة

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن اهتمام نادي #برشلونة بضم البرازيلي #فليبي_كوتينيو لاعب #ليفربول تسبب بإثارة غضب جماهير النادي الإنكليزي ضد نجمهم المفضل وقاموا برشق سيارته الفارهة بالحجارة، للتعبير عن رفضهم لمحاولات النادي الكتالوني لخطف اللاعب.

ورغم أن برشلونة قد يتخلى عن فكرة ضم النجم البرازيلي لارتفاع القيمة المالية التي وضعها نادي ليفربول للاستغناء عنه، إلا إن التلميحات الأولى عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني أثارت حفيظة الجماهير الإنكليزية بشكل كبير.

وتعرضت سيارة كوتينيو للاعتداء بالقرب من ملعب انفيلد أرينا، معقل ليفربول وتم تهشيم أحد نوافذها. ( DPA )

عكس السير