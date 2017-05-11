الرئيس الجديد للائتلاف السوري يلتقي وزير الخارجية التركي

استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، رياض سيف، الرئيس الجديد لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وأعضاء مجلسه الرئاسي.

وجرى اللقاء في العاصمة أنقرة، وهنأ جاويش أوغلو خلاله “سيف” لانتخابه رئيسا جديدا للائتلاف السوري.

وركز على الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المتعلقة بتعزيز وقف إطلاق النار في إطار مباحثات “أستانة”، والجولة السادسة من مباحثات جنيف التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، السبت الماضي، رياض سيف، رئيسا سادسا له بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في إسطنبول، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجا. (ANADOLU)

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