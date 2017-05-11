العثور على أقدم أثر للحياة على الأرض منذ 3.4 مليار عام

أكد علماء جيولوجيا من #أستراليا و #نيوزيلندا أنهم عثروا على بقايا كائنات دقيقة قد تكون أقدم كائنات على سطح الأرض.

ووفقا لمجلة Nature Communications العلمية فقد “تمكن علماء تابعون لجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية من العثور على أثر لكائنات دقيقة، قد تكون أقدم الكائنات على سطح الكرة الأرضية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وتشير كل التقديرات إلى أن البقايا التي عثر عليها في منطقة بيلبرا شمال غرب أستراليا عمرها حوالي 3.48 مليار عام، ومن المرجح أنها ظهرت في تلك المنطقة لغناها بالبراكين الناشطة منذ مليارات السنين”.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف قد يغير كل المعتقدات التي كانت سائدة سابقا، والتي تؤكد أن الحياة على كوكبنا ظهرت لأول مرة في المحيطات، ويشير إلى أنها ظهرت لأول مرة على اليابسة.

يذكر أن عددا من العلماء تمكنوا في وقت سابق من العثور على آثار لكائنات دقيقة في منطقة بجنوب إفريقيا، حيث يعتقد أن العمر التقريبي لتلك الكائنات كان 2.9 مليار عام.

وفي نفس السياق تمكن عدد من الخبراء التابعين لجامعة أوتريخت في هولندا، من اكتشاف شظايا صخرية تحتوي على مواد عضوية على بعد 6 أميال تحت خندق ماريانا البحري الشهير، حيث أكدوا حينها أن هذا الاكتشاف قد يقدم أقدم أدلة عن الحياة الميكروبية على كوكب الأرض.

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