العثور على طفلة مولودة حديثاً مرمية بين ” أكياس القمامة ” في دمشق

قالت وسائل إعلام موالية، إنه طفلاً حديث الولادة عثر عليه، الخميس، بمنطقة الدويلعة شرق #دمشق .

وذكرت شبكة “دمشق الآن” الإخبارية الموالية الأكبر في فيسبوك، أن المارة عثروا على الطفل موضوعاً بكيس أسود بجانب أكياس القمامة.

وأضافت أن الاهالي “قاموا بإخبار عناصر الحاجز بالأمر للتعامل معه، وتم تحول الطفل إلى مشفى المجتهد حيث تبين فيما بعد أنها طفلة مولودة منذ عدة ساعات فقط وماتزال عليها آثار دماء الولادة”.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للطفلة، وقام الأطباء بتحويلها لمشفى الأطفال، بعد أن استقرت حالتها.

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