الكشف عن أعداد القصر السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا كلاجئين دون أسرهم

قال المكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات”، الخميس، إن 63 ألفاً و300 طفل (بدون أسرهم)، قدموا طلب الحماية الدولية، لدى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2016، 19% منهم سوريون.

وبحسب معطيات “يوروستات”، انخفض عدد الأطفال (دون ذويهم) الذين قدموا طلبات لجوء في الاتحاد الأوربي، العام الماضي بمعدل الثلث مقارنة مع العام الذي قبله 2015.

وأشار المكتب إلى أن 63 ألف و300 طفل، الذين تقدموا بطلب الحصول على الحماية الدولية في بلدان الاتحاد الأوروبي، 89% منهم من الذكور، و68% من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين الـ 16 والـ 17 عاماً.

وشكّل الأفغان 38% من مجموع الأطفال الذين تقدموا بطلبات اللجوء، والسوريون 19% (حوالي 12027)، بحسب “يوروستات”.

يذكر أن 12 ألف طفل بدون أسرهم، تقدموا بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2008 و2013، في حين أن 96 ألف و500 طفلاً تقدم بطلب اللجوء في 2015 وحده.

وحلّت ألمانيا في مقدمة بلدان الاتحاد الأوروبي، من حيث استقبال طلبات لجوء من أطفال بدون أسرهم، تبعتها إيطاليا والنمسا وبريطانيا.

ويقيم أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في سلوفينا وإيطاليا، كما يشكل الأطفال 16% من مجموع المتقدمين بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. (ANADOLU)

عكس السير