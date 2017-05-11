الكشف عن عدد ” الأكاديميين السوريين ” العاملين في الجامعات التركية

أعلن نائب رئيس مجلس التعليم العالي في #تركيا “يوك”، حسن ماندال، أن 392 أكاديمياً سورياً يعملون في جامعات تركية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقدته اللجنة الفرعية لحقوق اللاجئين التابعة للجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، في العاصمة أنقرة، الخميس.

وأوضح أن ضمن الأكاديميين الـ 392 العاملين في الجامعات التركية، 13 أكاديميا بدرجة بروفيسور، و 130 أستاذا مساعدا، و147 معيدا.

وأشار إلى أن عدد الأجانب الذي يواصلون دراستهم في الجامعات التركية بلغ قرابة 108 طالبا.

وأضاف أن عدد الطلاب السوريين في مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن بلغ 15 ألفا، بعد أن كان 608 طلاب في العام الدراسي 2011-2012، مشيرا إلى 65% منهم ذكور. (ANADOLU)

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