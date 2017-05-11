بالفيديو .. شاب هندي يلف ذراعيه و ساقيه 360 درجة !

يملك شاب هندي موهبة فريدة من نوعها، حيث يمكنه تدوير ذراعيه وساقيه بزاوية 360 درجة، لدرجة أنه بات يحمل لقب “الفتى المطّاطي” في قريته.

ويملك ياش شاه (18 عاماً) ليونة لا تصدق في جسمه، حيث يمكنه أن يلف ذراعيه وساقيه دورة كاملة وبزاوية 360 درجة، كما يمكنه أن يلف عنقه وأصابعه بزاوية 180 درجة.

ولا تقتصر مهارات “الفتى المطّاطي” على ذلك، بل يمكنه أيضاً أن يضغط جسده بالكامل عبر مضرب تنس، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويقول ياش الذي يعيش في مقاطعة سورات الهندية بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أملك مرونة كبيرة في جسدي، لدرجة أنني أستطيع أن أمرره عبر مضرب تنس أو كرسي مثقوب. في البداية كان الأمر صعباً، لكنني أستطيع فعل ذلك بسهولة الآن”.

وتعتقد والدة ياش أن القدرات العجيبة لابنها هبة من الله، حيث تقول: “ياش مختلف عن باقي الفتية، حيث يمكنه تدوير جدسه في أي اتجاه يشاء، ومن الواضح أنها منحة من الله”.

واستوحى ياش مهاراته في ثني وطوي جسمه من المغامر الأمريكي الشهير دانيال براونينغ سميث، حيث يقول: “كنت أشاهد سميث على يوتيوب قبل بضع سنوات، وشكل ذلك إلهاماً بالنسبة لي لأبدأ بالتمرين على تدوير وطوي جسمي، وأنا أفعل ذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية”.

وزار ياش طبيباً مختصاً في أمراض العظام، وأخبره أن المقدرات التي يمتلكها فريدة من نوعها، ولا يملكها سوى عدد قليل من الناس في العالم.

وفي الوقت الذي اكتسب فيه ياش شهرة كبيرة في قريته، إلا أنه يطمح إلى شهرة على نطاق أوسع، من خلال محاولة دخول سجل غينيس للأرقام القياسية كأكثر رجل مرونة في العالم.

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