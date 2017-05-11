بالفيديو .. صيني ينجو من الموت مرتين في حادث واحد

نجا سائق دراجة نارية من الموت مرتين، الأولى تحت عجلات شاحنة والأخرى حرقا عندما اصطدم بشاحنة في نانتشانغ عاصمة مقاطعة جيانغشي بشرق #الصين.

وتظهر لقطات الفيديو من الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة مساء، سائق دراجة نارية تفاجأ بخروج شاحنة للتفريغ، فحاول تجنبها إلا أن المسافة لم تكن كافية فاصطدم بخزان وقود الشاحنة، مما أثار حريقا على الفور.

وسرعان ما اجتاح الحريق سائق الدراجة النارية ومقصورة شاحنة التفريغ وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وهرب السائق يانغ جويونغ ورفاقه من الشاحنة وهرعوا إلى سحب صاحب الدراجة النارية بعيدا عن النيران.

وجرى نقل سائق الدراجة على وجه السرعة إلى المستشفى، وقال الأطباء إن الإصابة التي تعرض لها لا تهدد حياته.

وقال سائق الشاحنة “أول شيء تبادر إلى ذهني هو إنقاذ الرجل.. لم أكن أهتم بشاحنتي التي حرقت”.

وذكرت التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور أن السائق كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة مما صعب عليه مهمة التوقف وعدم الاصطدام بالشاحنة.

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