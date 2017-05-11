بالفيديو .. طالبة أمريكية تصل إلى حفل تخرجها داخل ” نعش ” !

أظهر تسجيل مصور صادم طالبة أمريكية من ولاية #نيوجرسي، وهي تصل إلى حفل التخرج بسيارة دفن الموتى داخل نعش خشبي.

ووصلت الطالبة ميغان فلارتي (17 عاماً) إلى حفل موسيقي مخصص للطلاب الخريجين من مدرسة بينساوكين الثانوية، السبت الماضي، بسيارة دفن الموتى، حيث أنزل موظف الجنازات وصديق للعائلة، نعشها من السيارة.

وقالت فلارتي بأنها تفوقت على شقيقها الذي ذهب إلى حفل تخرجه بسيارة دفن الموتى، ولكنه لم يكن داخل نعش.

وأضافت بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “دائماً أسعى للقيام بالأشياء بطريقة مميزة، فأنا أحب التميز عن الآخرين، أنا أخطط لأن أقوم بنفس الشيء لدى دخولي كلية ميرسر في العام القادم”.

وفي سياق مماثل، قامت طالبة من ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، بحضور حفل التخرج مع كلبتها وهي ترتدي فستاناً مماثلاً لفستانه.

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