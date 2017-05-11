بالفيديو .. مراهقة هندية تخرج من ” قبرها ” حية !

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ مراهقة هندية من الموت المحقق، بعد أن تم اختطافها ودفنها وهي حية.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الفتاة الشابة، خوشبو خاتون وعمرها 19 عاما، كانت متوجهة إلى منزلها، قبل أن يعترض طريقها ثلاثة رجال ويلقوا بها في حفرة عمقها 3 أمتار.

وتظهر لقطات الفيديو بعض الرجال وهم يحاولون إنقاذ الفتاة، وانتشالها من “قبرها” في قرية جوفيندبور في بيهار، شرقي الهند.

وجرى اكتشاف حفرة خوشبو خاتون بعدما شعر والداها محمد عزيم أنصاري (43 عاما) وسانغانا خاتون (40 عاما) بالقلق بسبب تأخر عودتها إلى المنزل، فأبلغا السلطات وشرعا في البحث عنها في القرية.

وبعد عملية البحث، اكتشف سكان القرية أن المراهقة تم دفنها قبل ساعتين، وبعد انتشالها قالت كوشبو “ألقوني في الحفرة.. حاولوا دفني حية” وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن المشتبه فيهم، وهم أميت شاه، رجل أعمال محلي، بالإضافة إلى رجلين آخرين.

وقالت “ديلي ميل” إن رجل الأعمال أقدم على هذه الخطوة ليهدد أب الفتاة، الذي لم يسمح له باستغلال أرضه، مضيفة نقلا عن السلطات الأمنية “إنه نزاع حول الممتلكات”.

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