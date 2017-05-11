بالفيديو .. هجوم ” دب ” غاضب على راكب دراجات

تحولت جولة على الدراجات الهوائية في #سلوفاكيا إلى ما يشبه مشهدا من أفلام الإثارة عندما هاجم #دب غاضب أحد راكبي الدراجات وحاول اللحاق به.

ونشر موقع “CNET” مشهد الفيديو من قناة اليوتيوب الخاصة بمستخدم يدعى Dušan Vinžík، وقد تم تصويره من خلال “أكشن كاميرا” التي تثبت على خوذة الرأس والمخصصة لتصوير الأنشطة الرياضية.

ويظهر الفيديو بالوضع البطيء لحظة هجوم الدب على المتسابق الذي كان في المقدمة، ويسمع فيه صرخاته الغاضبة ومحاولة اللحاق به قبل أن يقوم بالتراجع فيما بعد.

وبدأ المشهد بشكل عادي يصور الدراجة وهي تخترق المنتزه، ثم تأتي لحظة دخول الدب الغاضب على المشهد ومطاردة سائق الدراجة ثم التراجع في الغابة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، كل هذه الدراما جعلت الفيديو يلقى انتشارا كبيرا حيث شاهده إلى الآن أكثر من 6 ملايين شخص على يوتيوب.

وقال موقع “CNET” إن هذا الفيديو يبدو حقيقيا، لكنه يذكر بفيديو آخر انتشر عام 2014 لمشهد مماثل تبين فيما بعد أنه مزيف.

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