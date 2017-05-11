بيبي يفضل أضواء باريس على الأموال الصينية

اقترب اللاعب الدولي البرتغالي كيبلير لافيران “بيبي”، مدافع فريق #ريال_مدريد الإسباني، من الانضمام لنادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، رافضاً بذلك الإغراءات الكبيرة لأندية الدوري الصيني الممتاز.

وقال برنامج “اللاريغيرو” لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية أنّ اللاعب البرتغالي “وضع قدماً ونصف” في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأمل بيبي أن يضمن مكانه ضمن المنتخب البرتغالي نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو ما دفعه لرفض فكرة اللعب في الدوري الصيني الممتاز، الذي يرغب عدداً من أنديته ضمه الصيف المقبل، بمقابل مالي ضخم.

وأفاد ذات البرنامج الإذاعي الشهير أن باريس سان جيرمان حاول الحصول على خدمات المدافع البرتغالي الفذ في عام 2012، عندما كان الإيطالي أنشيلوتي مدربا لنادي العاصمة الفرنسية، إلا أن الـ25 مليون يورو التي قدمها “البي أس جي” لم تكن كافية لإقناع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لتسريح اللاعب.

عكس السير