تركيا : النيابة تطالب بسجن منفذ تفجير الملهى الليلي في اسطنبول 2397 سنة !

طالبت النيابة العامة في مدينة #اسطنبول بالحكم على منفذ الهجوم على الملهى الليلي باسطنبول ليلة رأس السنة عبدالقادر مشاريبوف بـ 40 مؤبدا و2397 عاما.

وذكرت النيابة العامة في إسطنبول، أنه تم إكمال ملف التحقيق مع المواطن الأوزبيكي مشاريبوف المكون من 57 لائحة اتهام.

ويواجه المواطن الأوزبيكي اتهامات بـ”القتل المتعمد لـ39 شخصا”، و”العضوية في تنظيم داعش الإرهابي”، “وحوزة السلاح بصورة غير شرعية”، وكذلك “محاولة الاعتداء على أسس النظام الدستوري” في تركيا.

يذكر أن الهجوم المسلح على ملهى رينا، ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 على 1 يناير/كانون الثاني 2017، أسفر عن مقتل 39 شخصا، منهم 16 أجنبيا، وإصابة 65 آخرين، حسب أرقام رسمية.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وألقت قوات الأمن التركية، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، القبض على مشاريبوف، المتهم بتنفيذ الهجوم، في إطار عملية بحث واسعة نفذت في اسطنبول.

وعثرت الشرطة على المواطن الأوزبيكي وابنه، منزل يعود لصديقه.

وقالت السلطات التركية إن مشاريبوف، الملقب بـ “أبو محمد الخرساني” ، عضو في “داعش” وحصل على 150 ألف دولار من التنظيم للقيام بالأعداد وتنفيذ الهجوم. (RT)

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